На набережной Комсомольского района появится досуговая площадка

По инициативе некоммерческой организации «Открытые сердца» на набережной Комсомольского района строят досуговую площадку.

Развитие набережной необходимо, поэтому в районной администрации очень трепетно относятся к этой общественной инициативе. Как рассказал глава района Артем Анисимов, конечным итогом реализации проекта станет создание спортивной зоны на набережной Тольятти. На площади 300 квадратных метров появятся детская площадка с качелями и каруселями и непосредственно спортивная – с каскадом турников, брусьями для отжиманий, рукоходами, пишут "Городские ведомости".

На обустройство спортивной зоны требуется около двух миллионов рублей, но из городского бюджета средства не выделяются. Энтузиасты смогли привлечь спонсора. Социальными партерами проекта стали ТоАЗ, Трансаммиак, «Атрикс» и ряд других компаний.

Ориентировочно новый объект на набережной Комсомольского района будет построен до 7 ноября.

Фото: "Городские ведомости"