«Лада» в Звенигороде переиграла «Звезду» и упрочила лидерство в чемпионате

В своем шестом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде «Лада» обыграла «Звезду» - 31:27, сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.

«Лада» уже в начале матча трижды безответно поразила цель, а на 14-й минуте повела с отрывом «плюс 5». Тайм-аут наставника «Звезды» Алексея Гумянова на отметке 6:11 привел к кардинальным переменам в стане хозяек. Примеру звенигородского коллеги постепенно стали следовать и в штабе гостей, планомерно освежавшем свой состав.

Взрыв удалений, из-за которого волжанки успели поиграть втроем против шестерых соперниц, обернулся тем, что к 20-й минуте «пятиконечным» посчастливилось минимизировать отрыв (11:12). А совсем скоро, обретя решительность, уйти вперед на два мяча. Эту фору к перерыву им удалось сохранить. Так что во втором тайме у тольяттинских наставников во главе с Левоном Акопяном до поры до времени начисто отпала тяга к экспериментам с составом.

Вставшая в ворота «Лады» Анастасия Лагина, много поигравшая в своей карьере именно за подмосковный клуб, принялась чередой классных «спасений» вселять уверенность в защиту автозаводчанок. В итоге она показала без преувеличения гроссмейстерский процент (52)! А ярко выраженные лидеры гостей – Полина Ведёхина с Дарьей Дмитриевой – с удвоенной энергией навалились на звенигородские редуты, находя в них трещины то тут, то там.

Минут за десять до конца сражения доминанта «Лады» стала выглядеть почти незыблемой. Видя это, полководец вице-чемпионок снова дал возможность проявить себя «дублерам». Бывшая звенигородка Наталья Иванова воспользовалась оказанным доверием, забив свой первый мяч в карьере за волжанок. И Мария Керчикова шансом выстрелить голевым дуплетом под занавес не пренебрегла. Не без толики везения и за счет максимальной концентрации тольяттинки положили в клубную копилку два очередных очка.
  1. Спорт
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  3. 10.10.2017 12:48 [68] (0)
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