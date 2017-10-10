Ночью в микрорайоне Поволжский за час сгорели два автомобиля

Сегодня ночью пожарным пришлось тушить сразу два транспортных средства в Комсомольском районе.

Первый вызов поступил в 2:31 мин. Очевидцы сообщили, что на улице Олимпийская горит транспортное средство.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники. Пожар был ликвидирован в 2 час. 37 мин., сообщили в областном МЧС.

В 3:10 мин. поступил вызов о возгорании автомобиля на улице 60 лет СССР. С пожаром в 3:37 мин. справились 3 пожарных и 1 единица техники.

В обоих случаях причина пожаров и ущерб от них устанавливается.