«Ночной патруль» убрал с тольяттинских дорог агрессивного пьяного водителя

Активисты «Ночного патруля» вновь помогли инспекторам ДПС выявить водителя, грубо нарушающего правила дорожного движения.

В среду, 4 октября, примерно в 10 часов экипажу ДПС от одного из активистов «Ночного патруля» поступила информация о том, что по ул. Мира движется автомобиль «Лада Калина», водитель которого ведет себя на дороге агрессивно и неадекватно.

В районе дома № 62 экипаж ДПС остановил данный автомобиль. Водителем транспортного средства оказался 37-летний мужчина, который пожелал пройти медицинское освидетельствование в городском наркологическом диспансере, куда и был препровожден сотрудниками Госавтоинспекции.

В ходе обследования медицинскими работниками и проведения освидетельствования, выяснилось, что правонарушитель действительно управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Тольятти. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.