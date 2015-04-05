5 лучших кредитов без справок и поручителей

В нашей жизни часто случаются ситуации, когда средства нужны срочно, а занять их негде. Банками разработаны предложения, с помощью которых можно получить суммы с минимальным пакетом документов и без поручителей. Главной чертой таких предложений является быстрое рассмотрение кандидатуры. Иногда вводятся и ограничения: воспользоваться выгодными условиями могут только держатели зарплатных карт или отдельные социальные группы.

Разработанные кредиты для физических лиц в Тольятти подходят и обладателям положительной кредитной истории. Проверить ее сотрудники банка могут легко: для этого нужно лишь отправить ваши паспортные данные в бюро кредитных историй.

Выгодные предложения от банков

Промсвязьбанк

Банк предлагает взять средства всего под 12.9% годовых. Это значит, что потратить средства можно только на приобретение транспортного средства. Условия:

максимально выдается до 1.5 млн. рублей;

сроки выплат – до 60 месяцев;

возраст кредитополучателя от 23 до 65 лет.

Необходимо иметь стаж работы на последнем месте не меньше 4 месяцев.

Почта Банк

Это финансовое учреждение готово выдать средства на покупки под 8,5%. Максимальная сумма – до 300 тысяч рублей. Она может быть выдана перечислением на счет в банке. Выдается только по паспорту, а возраст кредитополучателя может быть и 18 лет. Особенность заключается в том, что досрочно погасить кредит не получится.

МТС-Банк

Предлагает низкую процентную ставку всего в 10,9% тем, кто хочет воспользоваться программой рефинансирования. Ставка является фиксированной. Есть ограничения по суммам. Они составляют от 50 тыс. до 3 млн. рублей. Выплатить долг можно за 12-60 месяцев. Решение принимается в течение 48 часов.

Банк Открытие

Банк предлагает потребительский кредит на любые цели по ставке 11,9% годовых. Максимально можно получить по паспорту до 2,5 млн. рублей. Несмотря на то, что справки и поручители не нужны, нужно иметь стаж на последнем месте работы от 4 месяцев. Средства перечисляются на карточку, нет возможности досрочного погашения.

Тинькофф Банк

Он предлагает получить нужную сумму наличными под 14,9% годовых. Максимально возможная сумма к получению – до 1 млн. рублей. Преимуществом программы «Наличные» является охват практически всех возрастных групп. Воспользоваться таким шансом могут граждане нашей страны в возрасте от 18 до 70 лет. Рассматривают кандидатуру в течение одного часа.

Тонкости получения кредитов без справок о доходах и поручителей

Если хотите увеличить шансы на получение кредита, то заполните анкеты сразу в несколько банков. Если же вы имеете плохую кредитную историю, то шансы на положительный ответ значительно меньше. Но во многих финансовых учреждениях учитываются факторы, которые привели к такому результату.

Если хотите уменьшить процент до минимально возможного значения, а предоставить справку 2-НДФЛ возможности нет, попросите бухгалтера своей компании заполнить бланк по форме банка. Если на нем будет стоять печать организации и подпись специалиста, то такой документ может заменить справку.

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