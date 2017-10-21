В Тольятти на этой неделе прием ведут специалисты областной офтальмологической больницы

Отделение мобильной офтальмологической помощи работает в Тольятти. 9-11 и 13 октября офтальмологи отделения мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будут принимать пациентов в городе Тольятти.

Мобильные комплексы располагаются на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина ( г.Тольятти, ул. Баныкина, 8).

В течение 4 дней офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по предварительной записи бесплатно осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения по направлениям от офтальмолога и эндокринолога.
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  3. 10.10.2017 14:05 [159] (0)
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