В Тольятти на этой неделе прием ведут специалисты областной офтальмологической больницы

Отделение мобильной офтальмологической помощи работает в Тольятти. 9-11 и 13 октября офтальмологи отделения мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будут принимать пациентов в городе Тольятти.

Мобильные комплексы располагаются на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина ( г.Тольятти, ул. Баныкина, 8).

В течение 4 дней офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по предварительной записи бесплатно осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения по направлениям от офтальмолога и эндокринолога.