В начальной школе появится обязательный урок по шахматам

В ближайшие два года в младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам, сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева.

"Что касается обязательного введения. Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, с 1 по 4 класс – один час в неделю", — приводят РИА Новости слова Васильевой. Она отметила, что для учителей это не будет сложным.

Ранее Васильева рассказала о том, что сейчас шахматный кружок для учащихся начальных классов есть в школах 70 регионов РФ, всего в шахматы играют 742 тысячи российских школьников. Кроме того, она выделила пять направлений бесплатного допобразования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.