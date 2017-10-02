LADA Lаrgus стал еще мощнее и без переплаты

В октябре 2017 года все автомобили семейства LADA Largus получили более мощный 16-клапанный мотор LADA объемом 1,6 литра, сообщает пресс-служба компании.

16-клапанный 1,6-литровый мотор LADA развивает 106 л.с., что на 4 л.с. выше мощности прежнего двигателя. Кроме того, новый двигатель LADA Largus обеспечивает лучшее ускорение: он обладает 148 Нм крутящего момента. Вместе с улучшением технических характеристик LADA Largus стал более экономичным в эксплуатации в связи с возможностью использования доступного топлива Аи-92.

LADA Largus с мотором LADA оснащается модернизированной механической коробкой передач Renault, разработанной специально для нового двигателя. Изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач. Новый силовой агрегат позволяет динамично двигаться с меньшими оборотами двигателя, при этом повышен акустический комфорт и снижен расход топлива. Модернизированная коробка передач устанавливается на все модели семейства Largus с 16-клапанными моторами.

Цена LADA Largus с новым мотором не изменилась: универсал стоит от 620 400 рублей, фургон - от 594 800 рублей, версия LADA Largus Cross - от 674 900 рублей.