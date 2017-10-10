Образовательный форум в ТГУ

В Тольяттинском государственном университете с 20 по 21 октября 2017 года состоится образовательный форум «DiGIT» Дидактика. Геймификация. Информационные технологии.

Это будет дискуссия о поколении Z – как учить, зачем учить, чему учить.

Российские и зарубежные эксперты в области внедрения образовательных и цифровых технологий (геймификация, креативное мышление, коучинг, agile и т.п) расскажут об альтернативных методах и технологиях обучения, продемонстрируют примеры успешных практик по использованию виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) в обучении, вдохновят на открытие новых методов обучения.

Участников ждут познавательные и интересные панельные дискуссии, мастер-классы, скиллап-тренинги и speech-сессии по вопросам обучения современного поколения молодёжи.

Познакомиться с программой форума и спикерами, а также зарегистрироваться на мероприятие вы можете на сайте http://digit-forum.com/

Рекомендовано для сотрудников образовательных учреждений, HR-менеджеров, коучей, руководителей, собственников бизнеса.

Организаторы форума:

Институт дополнительного образования "Жигулевская долина" – лидер рынка дополнительного образования г.Тольятти, предоставляющий широкий выбор программ для руководителей и специалистов в различных профессиональных областях.

Тольяттинский государственный университет – опорный вуз, системообразующий университет для ряда отраслей промышленности, в которых лидирующая роль принадлежит Самарской области и Поволжью, и градообразующий вуз Тольятти.

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