Тольяттинские таможенники задержали партию контрафактного «Шанель» из Украины (фото)

Тольяттинским таможенным постом был проведен таможенный досмотр задекларированного товара, ввозимого из Украины. В результате было установлено, что на 60 флаконах имеется товарный знак «CRISTAL», правообладателем которого является швейцарская фирма «Шанель САРЛ».

Документы, подтверждающие передачу прав на объект интеллектуальной собственности, при декларировании товара не были представлены. Сотрудники таможни приостановили выпуск товара и направили уведомления представителю правообладателя - компании «Интеллект-Защита».

Правообладатель сообщил, что права на использование вышеуказанного товарного знака ни украинскому изготовителю, ни импортеру не передавались, товар обладает признаками контрафактного. Также компания в своем письме указала, что возражает против выпуска и ввода продукции в гражданский оборот и просит привлечь лицо, виновное в нарушении исключительных прав компании к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

По данному факту Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, материалы переданы в арбитражный суд Самарской области.