Юлия Баннова подвела промежуточные результаты своей деятельности в горадминистрации

Заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова провела пресс-конференцию, на которой сообщила результаты своей деятельности на этом посту. Напомним, новое назначение Юлия Ефимовна получила в середине июня, а спустя два месяца городу был презентован знаковый и долгожданный проект – «Молодежный бульвар», который в народе тут же прозвали тольяттинским Арбатом.

— Каждые выходные дни мы предлагали жителям нашего города отдохнуть, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни, насладиться мастерством и народным творчеством, проявить себя в танцах, вокальном искусстве, поэзии. Эта идея нашла отклик в сердцах тольяттинцев, объединила людей и дала им возможность для отдыха и самореализации, — рассказал Баннова.

С октября проект переехал на площадь перед театром кукол «Пилигрим» и успешно стартовал на новой площадке в минувшую субботу.

Также по инициативе Юлии Банновой началось более тесное взаимодействие с ветеранами отраслей образования, культуры, физической культуры и спорта. Она отметила, что это огромный потенциал, который будет использован в работе ее команды в горадминистрации. По итогам прошедших встреч уже прорабатывается вопрос об установке памятника первому учителю на территории школы № 4. Кроме того, принято решение организовать музей спортивной славы нашего города во дворце спорта «Волгарь». Ветераны-спортсмены уже готовы поделиться первыми экспонатами, которые бережно хранятся в домашних коллекциях. Как рассказала Юлия Баннова, на текущей неделе планируется аналогичная встреча с ветеранами отрасли культуры, которая пройдет в хореографической школе им. Майи Плисецкой.

Кроме того, в настоящий момент веется активная работа по формированию бюджета на будущий год.

— Бюджет города остается социально-ориентированным – это было и остается приоритетом для городских властей. Мы учитываем потребности подведомственных нам учреждений и берем во внимание огромный пул мероприятий в сфере образования, культуры, спорта, поддержки людей с ограниченными физическими возможностями. При этом все, что касается обеспечения жителей социальными услугами – городскими, региональными, государственными, находится под нашим пристальным вниманием. Нет проблем, которые бы мы обошли стороной. Есть конкретный человек, конкретный вопрос – давайте его решать. Я готова работать для каждого, — заверила Юлия Баннова.