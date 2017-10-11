Пассажирские перевозки находятся на особом контроле в ГИБДД

Обеспечение безопасности на пассажирском транспорте – тема рабочей встречи среди представителей заинтересованных ведомств Тольятти.

В расширенном совещании приняли участие руководители отдела Госавтоинспекции, начальник Тольяттинского отдела Управления Государственного Автодорожного надзора по Самарской области, специалист отдела развития транспорта администрации и руководители пассажирских автотранспортных предприятий города.

Темой встречи стала сложная дорожная обстановка на городских улицах, связанных с аварийностью на пассажирском транспорте и повышение транспортной дисциплины водительского состава предприятий и безопасности пассажиров. Особое внимание было уделено требованиям к обеспечению безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при пассажирских перевозках, ответственности за их несоблюдение.

Формат подобных мероприятий позволяет многосторонне рассмотреть проблемные моменты в сфере дорожного движения, помочь перевозчикам грамотно ориентироваться в правовом поле и предупредить дорожно-транспортные происшествия с пассажирским транспортом.

Итогом рабочего совещания стало принятие важных, конструктивных решений, таких как: еженедельный мониторинг нарушений ПДД, допущенных водителями маршрутных транспортных средств, в системе видеонаблюдения «Безопасный город»; расширение практики получения от граждан информации, содержащей фото и видеоматериалы о фактах нарушений ПДД РФ водителями автобусов; недопущение выхода на линию технически неисправных транспортных средств, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ со стороны водителей автобусов, непосредственно влияющих на рост аварийности с участием пассажирского транспорта.

Подобные встречи с представителями руководителей предприятий, занимающихся альтернативными перевозками, проводятся регулярно. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что проводятся они не зря, и руководителями данных организаций будут проведены мероприятия по устранению причин и условий, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий. Совместными усилиями вполне реально добиться снижения количества ДТП с участием пассажирского транспорта.