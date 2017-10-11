Тольяттинцев ждут на приеме по вопросам здравоохранения

18 октября в Тольятти пройдет выездной прием заместителя министра - руководителя департамента организации медицинской помощи населению Татьяны Сочинской.

О проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений и других вопросах здравоохранения тольяттинцы смогут лично рассказать заместителю министра здравоохранения. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований - приняты меры по устранению нарушений.

Записаться на прием вы можете в администрации городского округа Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 106, или позвонив по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10:00 по адресу: г. Тольятти, ул.Матросова, 19 (ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 4", кабинет главного врача).