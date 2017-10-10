Названы самые популярные профессии в системе среднего профобразования

В российских колледжах самыми востребованными являются профессии повара, кондитера, автомеханика и строителя, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной участию сборной России в международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби.

Конкурс на них даже выше, чем на некоторые вузовские специальности, отметила вице-премьер.

"Конкурс на профессию повар в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место. Среди наиболее популярных профессии повара, кондитера, автомеханика, строительные специальности очень востребованы, и конечно IT-технологии", - сказала Голодец.

Российская сборная будет участвовать в мировом чемпионате в третий раз. Впервые Россия приняла участие в мировом чемпионате в Лейпциге в 2013 году, затем был чемпионат в Сан-Паулу в 2015 году. Голодец отметила, что сейчас в России по стандартам WorldSkills работает почти половина колледжей и половина учащихся уже осваивают специальности в соответствии с мировыми технологиями, пишет ТАСС.

"Это наше главное достижение. Я напомню, что всего у нас учится 2 млн 850 тыс. человек. И я надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем завершить распространение стандартов WorldSkills на всю систему среднего профобразования", - добавила она.

Worldskills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия стала 60-м членом WorldSkills International в 2012 году.