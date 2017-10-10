Тольяттинка оставила машину открытой и лишилась дорогостоящей сумки с документами

В тольяттинскую полицию обратилась местная жительница 1975 года рождения, из автомобиля которой пропала сумка стоимостью 50 тысяч рублей с документами и ключами от машины.

Следователи осмотрели место, опросили  возможных свидетелей и выяснили, что в день пропажи имущества потерпевшая ненадолго оставила автомобиль открытым.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый за мошенничество 31-летний тольяттинец. По данным оперативников, подозреваемый стал «случайным свидетелем» того, как потерпевшая оставила  машину открытой, и воспользовался этим. Похищенное имущество возвращено владелице, сообщили в облГлавке.

В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.10.2017 17:45 [83] (0)
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