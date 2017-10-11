«Ладья» уступила лидеру сезона лишь в овертайме

«Ладья» и магнитогорские «Стальные лисы» провели вторую игру между собой в рамках чемпионата МХЛ. По сравнению с первым матчем тренеры команд внесли незначительные изменения в составы, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

В первом периоде обе команды создали немало моментов для взятия ворот, но отличиться удалось лишь форварду «Ладьи» Владимиру Журавлеву – 1:0.

Начало второго периода также осталось за хозяевами: Леонид Николенко проявил настойчивость у чужих ворот и был за это вознагражден – 2:0.

После этого инициативой прочно завладели магнитогорцы и на 33-й минуте Егор Спиридонов с «пятака» отправил шайбу в ворота Арсения Никонорова – 2:1. На последних секундах периода гости и вовсе могли сравнять счет, но после мощного броска с убойной дистанции Никиты Герасимова шайба оказалась в ловушке у Никонорова.

А в третьем периоде преимущество уральцев стало еще более значительны, но сравняли они счет в результате ошибки хозяев в средней зоне: атаку 3 против 1 точным броском завершил Макар Токарев. А победу уральцам в овертайме принес Егор Коробкин - 2:3.