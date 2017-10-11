ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия на улице Победы

В дежурную часть ГИБДД Тольятти из больницы поступило сообщение об обращении к ним 16-летней девушки. По данным врачей, девушка получила травмы в результате дорожной аварии, произошедшей 8 октября в Центральном районе.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев случившегося. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства двигался по улице Победы, со стороны улицы Комсомольской, в направлении Молодежного бульвара. В пути следования, в районе дома № 37 ул. Победы, допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.

Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба позвонить в ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефону 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обратиться в группу розыска по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14.