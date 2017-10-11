Утром под Тольятти произошло страшное ДТП с погибшим (фото)

Сегодня утром на трассе Тольятти - Ягодное произошла авария двух автомобилей, в которой погиб водитель.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», «Хендэ» двигался со стороны города к селу. По информации очевидцев, кто-то создал помеху водителю иномарки. Мужчина сместился правее и зацепил обочину, машина потеряла управление и оказалась на встречной полосе. В это время там ехала классика.

Удар пришелся в водительскую сторону «Лады». «Хендэ» задел ее по касательной, но скорость была такой, что этого было достаточное чтобы универсал улетел в кювет.

Очевидцы аварии сразу же стали оказывать помощь пострадавшим. На место прибыли врачи. Они осмотрели 30-летнего водителя «Хендэ» и с травмами различной степени тяжести госпитализировали его в больницу. Помочь водителю классики, пожилому мужчине оказалось сложнее. Он был заблокирован в покореженном кузове. Спасатели специнструментом срезали крышу четверки, однако к это времени было ясно, от полученных травм мужчина погиб. Основной удар пришелся как раз на него.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и следователи.

Фото: «Происшествия Тольятти»