Тольяттинские каратисты завоевали награды международного турнира

С 6 по 8 октября в Оренбурге проходил представительный, 4-й межрегиональный турнир по олимпийскому каратэ "Европа-Азия", посвященный памяти Героя России Александра Прохоренко. В соревновании выступало более 450 юношей и девушек в различных возрастных категориях – от самых младших до 17-летних из восьми регионов страны, а также из Казахстана.

От Самарской области в Оренбург прибыла внушительная команда, которая стала второй по количеству участников после хозяев турнира. А по итогам трехдневной борьбы наша сборная заняла первое общекомандное место, завоевав 20 золотых, 9 серебреных и 12 бронзовых наград.

Как передает АСМ «СПОРТИКО», основное количество наград турнира выиграли бойцы Тольятти – представители школы каратэ "Рекорд", 19 медалей, и школы олимпийского резерва "Союз", 20 медалей. Также в составе областной команды выступали каратисты из спортклубов "Легион", г. Самара (у них 1 «серебро») и "Мастер", г. Тольятти (1 «серебро»).

- Поздравляю спортсменов, тренеров и родителей с отличным результатом в первом выездном старте сезона 2017-2018 годов! - отметил президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин. - Впереди нас ждет плотный соревновательный календарь. Сейчас идет процесс формирования сборной Самарской губернии для участия во всероссийских соревнованиях "Надежды России", которые пройдут с 1 по 4 декабря в г. Санкт-Петербурге. На этом турнире будут разыграны путевки на молодежное первенство Европы 2018 года.