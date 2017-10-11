Полицейские задержали тольяттинца, который заночевал на месте преступления

В дежурную часть Отдела МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от 46-летнего мужчины о хищении имущества с территории частного дома, а также о нахождение постороннего человека.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний житель города Тольятти, ранее судимый за аналогичное преступление.

Как сообщает облГлавк, задержанный проник в баню на территории строящегося частного дома, выломав окно, что бы переночевать. Мужчина увидел, что в помещении находятся электроинструменты, которые решил украсть и продать. Забрав электрическую пилу и шлифовальную машину, он направился в Тольятти, но по пути устал, и, спрятав имущество в лесополосе, вернулся на место преступления переночевать и отдохнуть. Злоумышленник думал, что собственник имущества не скоро появится в строящемся здании, но хозяин дома явился в тот момент, когда мужчина готовил себе перекусить.

Стоимость похищенного электроинструмента составила более 5 тысяч рублей. Полицейскими в кратчайшие сроки были обнаружены украденные инструменты и переданы законному владельцу.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.