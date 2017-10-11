В ГИБДД рассказали подробности аварии с погибшим на трассе «Тольятти-Ягодное» (фото)

Напомним, ДТП произошло сегодня, 11 октября, примерно в 06:00 на 4 километре автодороги «Тольятти - Ягодное».

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 30-летний водитель автомобиля Huyndai Solaris двигался со стороны Тольятти в направлении села Ягодное. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил занос транспортного средства на встречную полосу. Следствием этого стало столкновение с ВАЗ-21043 под управлением жителя Тольятти 1959 года рождения.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины. Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.