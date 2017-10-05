В Международный день зрения в Тольятти приедут лучшие офтальмологи области

12 октября в Тольятти врачи-офтальмологи с 9 до 16 часов проведут проверку зрения детям с 4 до 14 лет. Там уже развернуто мобильное отделение областной глазной больницы им. Т.И. Ерошевского (г. Тольятти, ул. Баныкина, 8, территория Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина).

В Международный день зрения в Тольятти приедут лучшие детские офтальмологи из Самары под руководством главного детского офтальмолога Приволжского федерального округа Ольги Жуковой, а также главный врач больницы имени Т.И. Ерошевского, главный офтальмолог Самарской области Андрей Золотарев.

Напомним, ранее стало известно, что Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Тольятти 9-11 и 13 октября. В течение 4 дней офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по предварительной записи бесплатно осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения по направлениям от офтальмолога и эндокринолога.

Международный день зрения начали проводить ежегодно во второй четверг октября с 2000 года по инициативе Международного агентства по предотвращению слепоты (IAPB). Ежегодно в этот день офтальмологи организуют мероприятия по привлечению внимания общества к проблемам слепоты и слабовидения, к важности сохранения зрения не только для каждого человека, но и общества в целом.

Ежегодно День зрения посвящается какой-то особой офтальмологической проблеме. В 2017 году на сайте IAPB размещена информация о том, что хотя главная причина слепоты в мире – катаракта, но основная причина низкого зрения в масштабах планеты – отсутствие оптической коррекции при близорукости и дальнозоркости. В настоящее время близорукостью страдают 28% населения Земли. В 2020 году ожидается 34%, а к 2050 – до 50%.