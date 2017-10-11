В Тольятти в столкновении двух авто пострадал ребенок

Перевозя ребенка в автомобиле необходимо быть особенно внимательными и острожными - в этом году ранения в ДТП получили 45 несовершеннолетних пассажиров.

9 октября в 08:10 55-летний водитель CITROEN двигался по улице Герцена и в районе дома № 28«А» бульвара 50 лет Октября, при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель автомобиля CITROEN и его 13-летний пассажир, которого госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и левого плечевого сустава. Со слов водителя мальчик был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 11.10.2017 12:05 [37] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus