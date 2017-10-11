На улице Спортивная «Приора» снесла световую опору (фото)

Днем 10 октября произошло ДТП в Автозаводском районе. В 15:40 53-летний водитель ВАЗ-217030 (водительский стаж - 24 года) двигался по улице Спортивная, со стороны Приморского бульвара в направлении улицы Революционная. По предварительной версии полицейских, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на световую опору.

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи оказали помощь пострадавшим и направили на амбулаторное лечение, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 11.10.2017 12:25 [285] (0)
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