В Самарской области сотрудники ФСБ пресекают бесконтрольное распространение sim-карт

Управлением ФСБ России по Самарской области совместно с Управлением по надзору в сфере связи регулярно проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение бесконтрольного распространения sim-карт.

Так, 20 сентября при попытке продажи без заключения договоров 1000 sim-карт (по цене 30 рублей за штуку) задержан житель Самары, в отношении которого составлен протокол по ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».

В результате проведенных мероприятий в период с 20 по 21 сентября сотрудниками областного ФСБ России совместно с представителями Управления по надзору в сфере связи изъято более 2000 sim-карт операторов ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл».

Ранее в 2017 году по ст. 13.30 КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей ООО «Контакт», являющемуся дилером ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом», которое осуществляло продажу sim-карт с заранее внесенными данными.