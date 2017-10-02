Хакерам не удалось сорвать запись в первые классы тольяттинских школ

Тольяттинские родители оценили удобство подачи заявлений в детские сады и школы через интернет.

В Тольятти с июня 2011 года каждый родитель может зарегистрировать ребенка в очереди на получение места в дошкольном учреждении через Интернет, регулярно отслеживать состояние своей заявки и позицию ребенка в очереди, знакомиться с результатами распределения. Более 12% заявлений по зачислению детей в детский сад подается через Интернет. Во время приема в первый класс родители проявляют еще большую активность. 27 января в первый день приема заявлений для зачислений в первый класс 94% заявителей воспользовались интернет-регистрацией, сообщила руководитель ЦИТ Галина Копылова.

Автоматизация позволила исключить дублирование заявлений от одной семьи в различные школы, а все эти процессы стали прозрачны для родительской общественности и надзорных органов, пишут «Городские ведомости».

Во время выездного заседания комиссии по социальной политике городской думы, которое проводилось в стенах ЦИТ, депутат Федор Ивонинский поинтересовался, а не случалось ли сталкиваться с хакерскими атаками, предпринятыми для того, чтобы повлиять на очередность. По словам Копыловой, попытки случаются. Одна неприятная история произошла в 2015 году, когда базы данных из Тольятти по подаче заявлений в первый класс передавали в область. В Самаре оказались не готовы к этим атакам, и пришлось отменить заявления. Но сейчас все проходит отлично. Защита имеет высокий уровень, и в этом году хакеры ничего не смогли добиться.