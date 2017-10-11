Назван лучший пожарный Самарской области. Он из Тольятти (фото)

В подразделениях Главного управления МЧС России по Самарской области проведен смотр-конкурс на звание «Лучший пожарный».

Конкурс представляет собой ряд испытаний в теории и на практике. Проверяются знания функциональных обязанностей, материально-технической части оборудования, основы его применения, знания способов оказания первой медицинской помощи. В теоретическую часть номинации включены вопросы тактической подготовки, газодымозащитной службы, медицинской подготовки и охраны труда.

На этапе оценки физической подготовки пожарные соревнуются в кроссе на 1 км, подтягивании на перекладине, челночном беге 10х10 м. В пожарно-строевой подготовке участники показывают свои навыки, ловкость и выносливость в подъёме по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, вязке двойной спасательной петли и преодолении 100 метровой полосы с препятствиями.

По итогам конкурса лучшим был признан пожарный 13 пожарно-спасательной части 31 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области ( г.о. Тольятти), Алексей Бикметов.

Алексей служит в федеральной противопожарной службе с 2008 года. На месте службы зарекомендовал себя хорошим специалистом, профессионалом своего дела, надежным товарищем, готовым всегда прийти на помощь своим коллегам, отмечают в МЧС Самарской области. Имея накопленный опыт, достойный багаж знаний, решительность и ловкость, Алексей смог достичь высоких показателей на этапах конкурса. Поздравляем победителя!