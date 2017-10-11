Назначен полномочный представитель Дмитрия Азарова при Президенте РФ

В правительстве региона произошли новые кадровые назначения. Врио вице-губернатора - полномочного представителя Губернатора Самарской области при Президенте и Правительстве РФ с 11 октября назначен Андрей Викторович Когтев.

В биографии нового полномочного представителя Дмитрия Азарова в правительстве страны специалисты выделяют должности советника гендиректора Концерна "Росэнергоатом" и бывшего главного федерального инспектора по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО (2000-2007).

Андрей Викторович Когтев родился 28 декабря 1962 г. в Пензе;

окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета в 1984 г., Финансовую академию при Правительстве РФ в 1998 г.;

трудовую деятельность начал в 1979 г. рабочим в Авиационном институте (г. Куйбышев, ныне Самара);

1983-1988 - инструктор, заместитель заведующего отделом Куйбышевского горкома ВЛКСМ, инструктор организационного отдела Куйбышевского обкома ВЛКСМ;

1988-1989 - заместитель директора внедренческого центра "Арсенал" (г. Куйбышев); 1989 - директор производственно-коммерческого центра "Самимпекс" (г. Самара);

1989-1990 - заместитель председателя Правления "Волгоинкомбанка"; 1990-1997 - председатель правления, 1998-2000 - президент Волго-Камского коммерческого банка (г. Самара);

1997-1998 - президент, первый заместитель председателя правления Газбанка (г. Самара);

февраль-июль 2000 г. - и.о. полномочного представителя Президента РФ в Самарской области; с июля 2000 г. - главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полпреда Президента РФ в ПФО;

избирался председателем Совета руководителей уполномоченных банков Поволжья (1996), президентом банковского союза "Большая Волга" (1996), членом Совета Ассоциации российских банков; женат, имеет сына.