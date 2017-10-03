В Жигулевске на предприятии посетительница украла деньги из сумки работницы

В полицию Жигулевска обратилась местная жительница 1966 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что у нее из кошелька были похищены 3 тысяч рублей.

Она рассказала, что работает на одном из предприятий города. Придя на работу, она оставила сумку с кошельком в своем кабинете и в течение дня отлучалась на несколько минут. Когда же она после работы поехала домой, то обнаружила пропажу денег.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась безработная 32-летняя местная жительница, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи. Как установили полицейские, женщина пришла на предприятие по своим делам и, увидев, что в одном из кабинетов никого нет, совершила хищение денег. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину полностью и пояснила, что похищенные денежные средства она потратила на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам кражи. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в облГлавке.