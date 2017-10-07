В бюджет города внесены поправки для приобретения жилья детям-сиротам

11 октября на внеочередном заседании Думы были внесены поправки в бюджет. Дополнительные средства необходимы для приобретения 22 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщают в пресс-службе тольяттинского парламента.

В общей сложности на приобретение 59 квартир в 2017 году направлено 66,7 млн рублей, из которых 11,4 млн средства федерального бюджета и 55,3 млн – средства областного бюджета. Уже приобретено 37 квартир на сумму 41,7 млн рублей. Из них 16 квартир оформлены в муниципальную собственность, 11 квартир на стадии оформления, по 10 квартирам идёт процесс заключение муниципальных контрактов.

Обязательство по приобретению еще 22 квартир для детей-сирот оказалось невыполнимым по причине отсутствия на рынке недвижимости предложений по продаже квартир площадью 33 квадратных метра и стоимостью 1 млн 131 тыс. 339 рублей. По подсчетам администрации, необходимо дополнительное финансирование в размере 2,5 млн руб.

Уставом г.о. Тольятти предусмотрено, что Дума имеет право установить случаи и порядок дополнительного использования материальных ресурсов и финансовых средств из бюджета городского округа для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. В данном случае речь идет об осуществлении отдельных переданных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Парламентарии дважды 6 и 11 октября собрались на внеочередные заседания. 6 октября был утвержден порядок дополнительного использования средств городского бюджета. После вступления документа в силу 11 октября депутаты внесли соответствующие поправки в бюджет. Решение Думы позволит уже в ближайшее время сократить очередь по детям-сиротам и в полном объёме своевременно освоить средства вышестоящих бюджетов, направленные на эти цели, пояснил председатель Думы Дмитрий Микель.