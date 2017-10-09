Благоустройство во дворах должно завершиться к 15 октября

Глава Тольятти Сергей Анташев обозначил дату, к которой должно быть завершено благоустройство придомовых территорий - 15 октября.

Градоначальник поручил руководителю департамента городского хозяйства Вадиму Ерину довести дату завершения работ до подрядных организаций и управляющих компаний, пишут «Городские ведомости».

Управляющие компании на выполнение заявок жителей получают субсидии из городского бюджета. В этом году в рамках договоров субсидий выполняются работы по 198 объектам. Спортивные площадки разыгрывались на аукционах. Часть из них уже в стадии завершения, но не все. В Комсомольском районе, как отметил глава районной администрации Артем Анисимов, в поселке Поволжском спортивная площадка сделана только на 50%, а в школе №55 и того меньше – на 30%.

Сейчас по программе формирования комфортной городской среды из 225 объектов работы ведутся на 183 (из них 88 выполнены), по 15 объектам ведутся конкурсные процедуры, пока еще к работам не приступили на 27 объектах.