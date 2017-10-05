В России правительство будет контролировать процессы эмиссии и обращения криптовалют

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что на совещании у президента России Владимира Путина принято решение о необходимости госконтроля эмиссии и обращения криптовалют.

«Президент озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютами. Это и сложности соблюдения антиотмывочного законодательства, и случаи, которые связаны со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения»,— приводит "Коммерсант" его слова.

Министр уточнил, что необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют.

«О конкретных параметрах не буду сейчас говорить, но в целом договорились о том, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне»,— добавил Силуанов.

Владимир Путин на вчерашнем совещании назвал криптовалюты «возможностью отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма, и распространения мошеннических схем. По его мнению, Россия, опираясь на международный опыт, должна систематизировать отношения в сфере использования криптовалют.