О тайнах древних пирамид тольяттинцам расскажет известный ученый-египтолог

14 октября в 15:00 в Центральной детской библиотеке имени А.С. Пушкина (ул. Горького, д. 42) состоится лекция «Тайны древних пирамид».

Перед подростками и родителями выступит Максим Александрович Лебедев – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, член Международной ассоциации египтологов (IAE), лауреат премии Российской академии наук молодым учёным.

Максим Лебедев является постоянным участником археологических экспедиций у великих пирамид Гизы, популяризатором науки и лектором форума «Учёные против мифов».

Мероприятие проводится бесплатно. Предварительная запись по телефону:+7-8482-28-88-42 или личным сообщением в группе Объединения детских библиотек. Возраст: 12+.
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  3. 11.10.2017 16:25 [73] (0)
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