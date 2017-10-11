Объявлен прием заявок на конкурс «Молодой учёный Тольятти» - 2017

Многофункциональный молодёжный центр «Шанс» и Общественное движение «Сообщество молодых учёных» приглашают молодых тольяттинцев принять участие в городском ежегодном конкурсе «Молодой учёный Тольятти» - 2017.

Приём заявок до 20 октября 2017 года (включительно)!

В Конкурсе могут принимать участие научно-исследовательские работы школьников, студентов ссузов и вузов, магистров, аспирантов, изобретателей, соискателей учёной степени кандидата наук и кандидатов наук, проживающих и обучающихся (работающих) на территории г.о. Тольятти, которым в год проведения исполняется не более 35 лет (включительно).

Конкурс проводится по четырём номинациям:

  • «Юный исследователь» (школьники и учащиеся ссузов), 
  • «Студент» (бакалавры, специалисты, выпускники вузов), 
  • «Аспирант / Магистр» (магистры и аспиранты, изобретатели, учителя и преподаватели, соискатели учёной степени кандидата наук), 
  • «Кандидат наук».

В каждой из номинаций выделяются победители по двум направлениям: 1) общественно-гуманитарные науки; 2) естественные и технические науки.

Партнёрами Конкурса предусмотрена специальная номинация «За вклад молодых учёных России и стран СНГ в интеллектуальный потенциал города Тольятти», в которой могут принимать участие школьники, студенты ссузов и вузов, магистры, аспиранты, изобретатели, соискатели учёной степени кандидата наук и кандидаты наук России и стран СНГ до 35 лет (включительно).

Для победителей конкурса по каждому из направлений предусмотрены дипломы и ценные призы. Все участники конкурса получают Свидетельство участника.

Для участия в конкурсе необходимо:

1) добавиться в группу Конкурса в ВК https://vk.com/konkurs.molnauka;
2) предоставить полный пакет документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями до 20 октября 2017 года (включительно) в электронном виде по электронному адресу: tfsmu@mail.ru c пометкой «Молодой учёный Тольятти» - 2017;
3) выступить с публичным спичем (мастер-класс, интерактивный доклад и т.д.) на Форум молодых учёных в Тольятти (https://vk.com/forumsvet).

По всем вопросам участия, организации и проведения Конкурса вы можете обращаться к координатору Конкурса – Власенко Игорю Александровичу по тел. 89277729998 или ВКонтакте личным сообщением https://vk.com/iavlasenko.
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  3. 11.10.2017 18:57 [78] (0)
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