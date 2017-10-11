Школа молодых исследователей приглашает тольяттинцев!

14 октября в рамках Форума молодых учёных в Тольятти состоится X Школа молодых исследователей в Тольятти. Школа реализуется в рамках Муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014 – 2020 гг.
К участию приглашаются школьники, студенты и молодые учёные!
14 октября, суббота
12:00 - 16:30 - Волжский университет имени В.Н. Татищева (ул. Ленинградская, 16, актовый зал, холл 2 этажа), мастер-классы и тренинг-семинары.
17:30 - 20:00 - Культурно-досуговый центр "Буревестник" (ул. Карла Маркса, 27), лекция "Мир строителей пирамид: новые открытия" (к.и.н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев).
Участники Школы: учащиеся (7 – 11 классы), студенты ссузов и вузов (бакалавры и магистры), аспиранты, изобретатели и все желающие заниматься наукой (до 35 лет). Для участия в Школе до 13 октября (включительно) необходимо:
1) добавиться в группу
2) подать ЗАЯВКУ: или выслать заявку (Ф.И.О., образовательное учреждение / организация, статус (группа / должность), сотовый телефон, страница Вконтакте) на почту iavlasenko@list.ru.
По всем вопросам участия обращаться по телефону 89277729998 или личным сообщением Игорю Александровичу Власенко.
В Школе молодых исследователей участники смогут получить информацию и консультации в сфере научно-исследовательского проектирования, продвижения инновационных проектов, продемонстрировать свои знания, умения и навыки, посетить лекции ведущих учёных России.
Темы Школы:
Видео лекций - на канале Сообщества молодых учёных в YouTube: https://www.youtube.com/user/molnauka
ВНИМАНИЕ! Все участники Школы молодых исследователей ОБЯЗАНЫ соблюдать правила:
1) Школа – территория, свободная от наркотиков (алкоголь, никотин и т.д.). В случае тяжёлой зависимости от никотина – обязательно предупредите организаторов, любые другие наркотики – ЗАПРЕЩЕНЫ, при обнаружении – следует исключение из Школы.
2) Школа – территория интеллекта. Все участники активны, продуктивны, коммуникабельны, профессиональны, позитивны, нацелены на получение результата. ЗАПРЕЩЕНЫ – любой деструктив и пропуск информационно-консультационной программы.
3) Школа – территория самообучения и самостоятельной ответственности за результат. НЕОБХОДИМО для получение результата иметь с собой: ноутбук (нэтбук или планшет), электронные материалы для работы со своими социальными проектами или научными статьями, флешка и другие необходимые гаджеты.