Школа молодых исследователей приглашает тольяттинцев!

14 октября в рамках Форума молодых учёных в Тольятти состоится X Школа молодых исследователей в Тольятти. Школа реализуется в рамках Муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014 – 2020 гг.

К участию приглашаются школьники, студенты и молодые учёные!

14 октября, суббота

12:00 - 16:30 - Волжский университет имени В.Н. Татищева (ул. Ленинградская, 16, актовый зал, холл 2 этажа), мастер-классы и тренинг-семинары.

17:30 - 20:00 - Культурно-досуговый центр "Буревестник" (ул. Карла Маркса, 27), лекция "Мир строителей пирамид: новые открытия" (к.и.н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев).

Участники Школы: учащиеся (7 – 11 классы), студенты ссузов и вузов (бакалавры и магистры), аспиранты, изобретатели и все желающие заниматься наукой (до 35 лет). Для участия в Школе до 13 октября (включительно) необходимо:

1) добавиться в группу

2) подать ЗАЯВКУ:  или выслать заявку (Ф.И.О., образовательное учреждение / организация, статус (группа / должность), сотовый телефон, страница Вконтакте) на почту iavlasenko@list.ru.

По всем вопросам участия обращаться по телефону 89277729998 или личным сообщением Игорю Александровичу Власенко.

В Школе молодых исследователей участники смогут получить информацию и консультации в сфере научно-исследовательского проектирования, продвижения инновационных проектов, продемонстрировать свои знания, умения и навыки, посетить лекции ведущих учёных России.

Темы Школы:

  • Тренинг "Лидер и команда проекта".
  • Семинар "Методы научного исследования и трансфер инноваций". 
  • Тренинг "Как написать научную работу? (статьи, доклады, книги)". 
  • Мастер-класс "Поиск ресурсов: гранты, конкурсы, форумы".
  • Тренинг "Публичные выступления: как воздействовать на аудиторию". 
  • Мастер-класс "Продвижение проекта в социальных сетях". 
  • Семинар "Информационная безопасность и методы работы с информацией". 
  • Лекция "Мир строителей пирамид: новые открытия".

Видео лекций - на канале Сообщества молодых учёных в YouTube: https://www.youtube.com/user/molnauka

ВНИМАНИЕ! Все участники Школы молодых исследователей ОБЯЗАНЫ соблюдать правила: 

1) Школа – территория, свободная от наркотиков (алкоголь, никотин и т.д.). В случае тяжёлой зависимости от никотина – обязательно предупредите организаторов, любые другие наркотики – ЗАПРЕЩЕНЫ, при обнаружении – следует исключение из Школы. 
2) Школа – территория интеллекта. Все участники активны, продуктивны, коммуникабельны, профессиональны, позитивны, нацелены на получение результата. ЗАПРЕЩЕНЫ – любой деструктив и пропуск информационно-консультационной программы. 
3) Школа – территория самообучения и самостоятельной ответственности за результат. НЕОБХОДИМО для получение результата иметь с собой: ноутбук (нэтбук или планшет), электронные материалы для работы со своими социальными проектами или научными статьями, флешка и другие необходимые гаджеты.
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  3. 11.10.2017 16:45 [29] (0)
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