Школа молодых исследователей приглашает тольяттинцев!

14 октября в рамках Форума молодых учёных в Тольятти состоится X Школа молодых исследователей в Тольятти. Школа реализуется в рамках Муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014 – 2020 гг.

К участию приглашаются школьники, студенты и молодые учёные!

14 октября, суббота

12:00 - 16:30 - Волжский университет имени В.Н. Татищева (ул. Ленинградская, 16, актовый зал, холл 2 этажа), мастер-классы и тренинг-семинары.

17:30 - 20:00 - Культурно-досуговый центр "Буревестник" (ул. Карла Маркса, 27), лекция "Мир строителей пирамид: новые открытия" (к.и.н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев).

Участники Школы: учащиеся (7 – 11 классы), студенты ссузов и вузов (бакалавры и магистры), аспиранты, изобретатели и все желающие заниматься наукой (до 35 лет). Для участия в Школе до 13 октября (включительно) необходимо:

1) добавиться в группу

2) подать ЗАЯВКУ: или выслать заявку (Ф.И.О., образовательное учреждение / организация, статус (группа / должность), сотовый телефон, страница Вконтакте) на почту iavlasenko@list.ru.

По всем вопросам участия обращаться по телефону 89277729998 или личным сообщением Игорю Александровичу Власенко.

В Школе молодых исследователей участники смогут получить информацию и консультации в сфере научно-исследовательского проектирования, продвижения инновационных проектов, продемонстрировать свои знания, умения и навыки, посетить лекции ведущих учёных России.

Темы Школы:

Тренинг "Лидер и команда проекта".

Семинар "Методы научного исследования и трансфер инноваций".

Тренинг "Как написать научную работу? (статьи, доклады, книги)".

Мастер-класс "Поиск ресурсов: гранты, конкурсы, форумы".

Тренинг "Публичные выступления: как воздействовать на аудиторию".

Мастер-класс "Продвижение проекта в социальных сетях".

Семинар "Информационная безопасность и методы работы с информацией".

Лекция "Мир строителей пирамид: новые открытия".

Видео лекций - на канале Сообщества молодых учёных в YouTube: https://www.youtube.com/user/molnauka

ВНИМАНИЕ! Все участники Школы молодых исследователей ОБЯЗАНЫ соблюдать правила:

1) Школа – территория, свободная от наркотиков (алкоголь, никотин и т.д.). В случае тяжёлой зависимости от никотина – обязательно предупредите организаторов, любые другие наркотики – ЗАПРЕЩЕНЫ, при обнаружении – следует исключение из Школы.

2) Школа – территория интеллекта. Все участники активны, продуктивны, коммуникабельны, профессиональны, позитивны, нацелены на получение результата. ЗАПРЕЩЕНЫ – любой деструктив и пропуск информационно-консультационной программы.

3) Школа – территория самообучения и самостоятельной ответственности за результат. НЕОБХОДИМО для получение результата иметь с собой: ноутбук (нэтбук или планшет), электронные материалы для работы со своими социальными проектами или научными статьями, флешка и другие необходимые гаджеты.