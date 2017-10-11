Житель Ставропольского района осужден за применение насилия в отношении полицейского

Прокуратурой Ставропольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Судебным следствием установлено, что 28 июля около 19:10 часов мужчина сообщил по телефону «112» о проживании иностранных граждан на территории СНТ «Приморское». Прибывший по месту нахождения заявителя участковый уполномоченный полиции О УУП и ПДН О МВД России по Ставропольскому району предложил мужчине дать объяснения по поводу сделанного им сообщения о преступлении.

Однако подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, законным требованиям сотрудника полиции не подчинился и отказался давать объяснения. Более того, после вручения мужчине повестки о явке в отдел полиции для дачи объяснения, он схватил сотрудника полиции двумя руками за шею, после чего сдавил её пальцами рук, сообщает областная прокуратура.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.