В горадминистрации рассказали о темпах ремонта дорог

За прошедшие два дня, 9 и 10 октября, серьезный объем дорожных работ выполнен на ул. Ботаническая, сообщили в городской администрации.

Завершающим слоем асфальта покрыто почти 9 тыс кв. метров дороги, в результате чего данный вид работ выполнен на 97%. На ул. Спортивная верхний слой уложен на площади более 3 тыс кв. м., в настоящий момент магистраль заасфальтирована на 75%.

На ул. Садовая уложено 260 тонн выравнивающего слоя, на ул. Бурлацкая завершающим слоем асфальта покрыто 9,38 тыс кв. метров. На проезде Федоровские луга (от ул. Кооперативная до границы г.о. Тольятти) отфрезеровано 5,344 тыс кв. м старого асфальта, на ул. Космодемьянской (от ул. Коммунистическая до ул. Лизы Чайкиной) – 800 кв. метров.

В рамках внутриквартального ремонта на б-ре Орджоникидзе заменено 100 м бортового камня и отремонтировано 22 колодца. На парковке по пр-ту Ст. Разина, 24 обновлено три колодца. На Фабричном проезде продолжается ремонт тротуаров – за минувшие два дня заасфальтировано 1,26 тыс кв. метров. На Олимпийском проезде (по нечетной стороне) заменено 160 м бордюров.