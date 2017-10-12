Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом АВТОВАЗ

11 октября, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров впервые в качестве главы региона посетил с рабочим визитом крупнейшее предприятие региона – АВТОВАЗ.

В сопровождении президента АВТОВАЗ Николя Мора он посетил производство двигателей и сборочный конвейер, пообщался рабочими автозавода. Особенно главу региона интересовали условия труда сотрудников компании и уровень заработной платы на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Это предприятие, которым гордятся все жители Самарской области, на котором всегда стремились работать люди, и вы знаете, что коллектив формировался десятилетиями», - отметил Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, это происходило во многом благодаря тому потенциалу, в том числе и в сфере технического образования, которым обладает область.

Дмитрий Азаров особо отметил, что благодаря руководству страны заводу удалось выстоять даже в самые непростые времена: «И та беспрецедентная поддержка, которую получил трудовой коллектив, предприятие в предыдущие годы благодаря личному участию Президента страны Владимира Владимировича Путина, позволяет сегодня говорить о планах на будущее: завод сохранен, работает профессиональная команда управленцев. Сегодня видно, какая атмосфера царит в трудовом коллективе. Люди нацелены на результат. И те производственные показатели, которые предприятие имеет в этом году, а мы очень рассчитываем, что рост продаж будет устойчивым, придает уверенности всему коллективу».

Среди позитивных сдвигов глава регионов и отметил то, что люди с большим желанием овладевают новыми навыками, постоянно проходит процесс переподготовки кадров. Это сказывается на росте производительности труда, закладывает серьезный фундамент для успешного будущего, в котором заинтересованы и региональные власти.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы создать условия для успешного развития, - подчеркнул врио Губернатора. - Сегодня более подробно обсудим, что требуется на данном этапе от органов государственной власти, от муниципалитета. Сверим часы, что называется, и вместе будем достигать результата».

Николя Мор, в свою очередь, поблагодарил врио Губернатора за визит. Он выразил слова признательности за беспрецедентные меры государственной поддержки, как автомобильного рынка, так и самого предприятия. Президент АВТОВАЗа напомнил о выделении 440 млн рублей из федерального бюджета на меры поддержки и обучение работников завода: «Мы это очень ценим, и намерены в ближайшие годы инвестировать в новое развитие производства. Как для российского рынка, так и на экспорт».

Что касается экспорта, то, по словам президента АВТОВАЗа, недавно вышло постановление Правительства РФ, которое направлено на поддержку экспортеров. Также среди вопросов, которые руководство завода хотело обсудить с региональными и городскими властями, - подготовка молодых инженерных кадров.

После посещения производственных площадок Николя Мор представил главе региона модели, выпускаемые заводом. Дмитрий Азаров вспомнил, что его первым автомобилем была Лада «двойка», универсал. Николя Мор предложил главе региона приобрести вазовской автомобиль. В ответ Дмитрий Азаров пообещал подумать над этим вопросом.

Закончив осмотр модельного ряда, Дмитрий Азаров и Николя Мор провели совещание по вопросам сотрудничества между региональными и городскими властями и автозавода, в обсуждении также приняли участие представители областного Правительства, тольяттинской администрации, руководства АВТОВАЗа.