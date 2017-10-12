«Лада» в Москве не оставила шансов «Лучу» - 38:21

В своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Москве «Лада» нанесла поражение «Лучу» - 38:21 (15:8).

Лишь первая треть матча протекла на равных, да и то лишь потому, что гости благодушно не спешили включать максимальные скорости, словно дожидаясь подходящего момента, сообщили в пресс-службе тольяттинской команды.

Их час пробил на отметке 20.00 при все еще благоприятном для хозяек счете – 7:8. «Лада» как по заказу врубила свой движок на полную мощь. Наставнику москвичек Алексею Алексееву не помог ни тайм-аут после трех подряд пропущенных мячей, ни удаление Ольги Щербак. Гости продолжили успешно бомбардировать ворота даже в меньшинстве.

Одним словом, заключительную 10-минутку тайма «Луч» фактически проспал – 1:7. К перерыву у «Лады» вся команда поголовно успела «засветиться» в разной степени на поле. Зато вторая половина встречи была всецело отдана на откуп резерву гостей. Лидеры вице-чемпионок появлялись на площадке крайне редко. Некоторые так и вовсе перестали скамейку запасных покидать. Это не помешало волжанкам меньше чем за три минуты с начала второго тайма отправить в «лукошко» соперниц четыре скороспелых «сухаря» (8:19). Следом они, правда, малость огорошили своих поклонников, проиграв еще более молниеносный игровой отрезок с тем же результатом (0:4). Но быстро спохватились, ответили канонадой очередных своих прицельных контруколов. И не позволили противнику поверить даже в призрачные шансы спасти этот матч.