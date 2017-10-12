Около 6 миллионов водителей в России не имеют полисов ОСАГО

Российские страховые компании в течение последних нескольких лет терпят убытки в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

«Так, есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая – свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить. В результате возникают очереди и ряд граждан, а это достаточно большие объёмы, по нашим подсчетам, 4 000 000 – 6 000 000, просто ездят без полисов ОСАГО. И если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 000 рублей, и если до 6 000 000 человек его не купили, то свыше десяти миллиардов рублей страховые компании недополучают премий»,— приводят РИА Новости слова Ефремова.

Сергей Ефремов подчеркнул, что другой важной проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО являются поддельные бумажные бланки.

«По нашим данным, на руках находится до 1 000 000 бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний», — отметил он.

Ефремов отметил, что РСА осознает, что автострахование — это бизнес, и он должен приносить прибыль, а работать в убыток компаниям сложно, тем более что этот вид бизнеса социальный, и поднимать стоимость тарифа не всегда хорошо. Поэтому, на его взгляд, страховые компании уходят с рынка, в настоящее время в России страхованием ОСАГО занимаются 63 компании, а первоначально их было более 200.