Дирижер Тимур Зангиев приглашает в путешествие!

В субботу, 14 октября в 18.00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Симфонического оркестра филармонии. Дирижировать в этот вечер будет новый главный приглашенный дирижер оркестра - заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, дирижер Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, 23-летний Тимур Зангиев.

Чудо-музыкант Тимур Зангиев впервые продирижировал симфоническим оркестром в семь лет, в Тольятти его узнали в 12 лет. Тогда это была очень короткая встреча с Молодёжным симфоническим оркестром Поволжья. Тимур приковал внимание своей одарённостью. После этого ежегодно со своим педагогом Анатолием Левиным он приезжал на сессии Молодежного оркестра в Тольятти. Кстати, Тимур родился в один день с еще одним вундеркиндом - Вольфгангом Амадеем Моцартом, ставшим впоследствии великим австрийским композитором.

С детства Тимур учился играть на трех музыкальных инструментах разного принципа звукоизвлечения: скрипке, трубе и фортепиано. В Академическом музыкальном колледже при Московской консерватории он поступил на теоретическое отделение, где получил очень хорошую базу по гармонии, сольфеджио — то, что потом ему позволило с ещё большей лёгкостью читать симфонические партитуры. В это же время занимался дирижированием у заслуженного артиста РФ, профессора Анатолия Левина. В Московскую консерваторию поступил в 17 лет в класс Геннадия Рождественского и недавно окончил ее.

В 18 лет получил приглашение стать дирижером-стажером одного из лучших оперных театров страны - Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2015 года — дирижер этого театра. В его репертуаре - спектакли «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Дон Жуан» В.А. Моцарта, «Богема» Дж. Пуччини, «Манон» Ж. Массне, «Тайный брак» Д. Чимарозы, «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюка.

Маэстро Валерий Гергиев в свое время отметил талант земляка Тимура Зангиева (оба музыканта родом из Республики Северная Осетия-Алания). Художественный руководитель Мариинского театра наблюдает за молодым дарованием все эти годы и предлагает ему интересные проекты. В сентябре этого года Тимур по приглашению Гергиева дирижировал концертным исполнением оперы «Тоска» Джакомо Пуччини с солистами Мариинского театра и оперной примой Марией Гулегиной в рамках Первого Международного Кавказского фестиваля «Мариинский – Владикавказ».

Концертом 14 октября откроется новый абонемент Тольяттинской филармонии «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым». Музыкальный тур по Германии составят яркие и колоритные произведения Л.Бетховена, К.Вебера, П.Хиндемита.

Будет звучать немецкая классическая и романтическая музыка, в частности — редко исполняемая Восьмая симфония Бетховена. Тимур признался, что и сам ещё ни с кем её не играл, ему интересно над ней поработать. Восьмая симфония Л.Бетховена классична и по форме и по духу: пронизанная юмором и танцевальными ритмами, она непосредственно перекликается с симфониями учителя Бетховена, добродушного «папы Гайдна». «В финале, одном из величайших симфонических шедевров Бетховена, — бездна юмора, неожиданных эпизодов, разительных контрастов в гармонии и модуляции, бездна самых новых, гени­ально изобретенных оркестровых эффектов», — писал П. И. Чайковский.

Вторая часть концерта будет посвящена, в основном, немецкому романтическому композитору Веберу. Прозвучит редко исполняемое оригинальное произведение — увертюра к спектаклю «Турандот», а также «Приглашение к танцу» в оркестровой обработке Г.Берлиоза. В этой пьесе, изображающей картины бала, автор создает поэтический образ вальса. «Приглашение к танцу» открывает большой вступительный эпизод, о музыке которого Чайковский писал: «...Вебер, несомненно, изображает переговоры влюбленной пары, робкие намеки, тайные пожатия, страстные мимолетные взгляды... Потом пара уносится в вихре вальса...».

Даже имя Хиндемита в программе этого концерта также связано с Вебером: прозвучит едва ли не самое популярное его сочинение — «Симфонические метаморфозы тем Вебера». Интересно, что одну из тем мы услышим раньше в увертюре «Турандот». Какой была бы музыка Вебера, родись он в веке 20-м? Об этом задумался Хиндемит, а на концерте узнаем и мы.

Билеты на захватывающее симфоническое путешествие можно приобрести онлайн http://bit.ly/2y5U6Xq илизаказать по телефону 222-600 (касса филармонии). Стоимость билетов демократичная - от 200 рублей

Возрастное ограничение: 6+