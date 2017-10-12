У Васильевских островов спасали двух дрейфующих рыбаков

Чуть более трех часов длилась 11 октября поисково-спасательная операция по поиску и эвакуации с судового хода рыбаков на надувной лодке.

На реке Волга в районе Васильевских островов в результате отказа лодочного мотора двое мужчин, 1977 и 1965 года рождения, дрейфовали на судовом ходу. Оказалось, что маломерное судно не было укомплектовано веслами. Сильное течение представляет опасность для плавсредства, лишенного возможности маневрировать, а низкая температура воды — угрозу человеческой жизни.

В 17.15 от спасательной станции Октябрьска на поиски пострадавших вышел спасательный катер. В 20.40 терпящие бедствие рыбаки были доставлены до берега у села Малая Рязань, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.