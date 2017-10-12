В Тольятти сын-игроман вынес из квартиры отца «плазму» и швейную машинку

На днях в полицию обратился 50-летний тольяттинец с заявлением о краже. Он рассказал, что около двух часов дня его сын вынес из квартиры плазменный телевизор и швейную машину. Причиненный ущерб заявитель оценил в 14000 рублей. По словам мужчины, сын-игроман неоднократно уносил из дома вещи.

Обнаружив пропажу в очередной раз, владелец имущества принял решение обратиться за помощью в полицию. Подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Сотрудники органов внутренних дел установили круг общения молодого человека и места его возможного появления. В скором времени разыскиваемый был задержан. Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил, что похищенные вещи сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на свои нужды. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.