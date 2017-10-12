Житель региона вытащил почти 4 млн рублей из банкоматов, проделывая в них дыры (видео)

В Самарской области задержан подозреваемый в совершении серии краж из банкоматов. В начале 2016 года злоумышленник, путем повреждения двух банкоматов похитил из них 3,8 миллионов рублей. Еще две попытки краж закончились неудачно.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения и проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался житель Самарской области 1982 года рождения. Мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Оперативники установили местонахождение и задержали злоумышленника в съемном доме, располагавшемся на территории Красноярского района области.

При обыске полицейскими были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, нэтбуки и самодельное оборудование для повреждения банкоматов, сообщает облГлавк. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам кражи. Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отметим, что на днях руководство одного из отделений банков прислало письмо на имя начальника главка, в котором выразило благодарность сотрудникам УУР ГУ МВД России по Самарской области за «проявленные ими при исполнении служебного долга высокий уровень профессионализма и настойчивость при проведении оперативных мероприятий по розыску подозреваемого в совершении краж из банкоматов».