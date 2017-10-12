Тольяттинцев приглашают на акцию «Животные - не одежда 2017»

В ближайшие выходные 14 и 15 октября будет проходить V акция "Животные - не одежда 2017", объединяющая города и страны. Наш город также присоединится к данной акции 14 октября.

Вчера, 11 октября, года был получен положительный ответ из городской администрации на проведение пикета возле ТРК "Капитал" , около входа №2, на улице Дзержинского 14 октября с 12.00 до 13.00.

Цель акции – открыть глаза обществу потребления на всю жестокость использования животных ради одежды, призвав к состраданию и справедливости.

Призываем всех неравнодушных людей к нам присоединится и выступить в защиту тех, кто за себя постоять не может! Рисуйте плакаты на данную тематику, печатайте листовки, если не получается, то просто приходите и поддержите нас! Производство меха и кожи - это жестоко! И токсично для экологии!

Пушная ферма. Тысячи лис сидят здесь, как куры в батареях. Но в отличае от кур, эти животные дикие и приспособлены к совершенно другому социальному устройству жизни. Отпущенные им 8 месяцев жизни они проводят в крошечных клетках с полом из железных прутьев. Лапы, созданные для мягкой почвы, режутся о металлическую проволоку. Будучи от природы любящими родителями, в этих условиях лисы становятся каннибалами, которые уничтожают и калечат своих детей. Откусанные уши, лапы и хвосты здесь не редкость.

Полное отсутствие занятий. Постоянный страх. Отсутствие возможности скрыться. Метание взад–вперёд часами напролёт выражает отчаяние. На ферме нет ни одного животного, которое не сошло бы с ума или не впало бы в депрессию. Сколько бы Вы просидели в такой клетке? – День? Неделю? Месяц? – Лиса должна просидеть здесь всю свою жизнь. 30% животных погибают до того, как нарастят зимний мех, на который расчитывает пушная промышленность.

Лисы. Может, не каждый из вас видел лис в природе. Зато мы хорошо знакомы с их ближайшими родственниками – собаками. Также как и собаки, лисы игривы и любят свободу, живут в больших семьях, состоящих из нескольких мужских и женских особей. В связи с тем, что человек постоянно преследует этих животных, многие из них выходят из нор только в ночное время. При этом они часто приходят в ночные города, например, в Австрии, Англии или Швейцарии. Жители горных поселков этих стран нередко даже прикармливают лис, которые посещают их каждый вечер.

Норковая ферма. Будь то Англия, Скандинавия, Германия или Голландия – один и тот же вид. Стандартные клетки – 30 см в ширину и 90 см в длину. Ряды из тысяч клеток с 4–5 узниками в каждой. Постоянное отчаянное метание. Животные бьются головой о прутья ограждений. Бесплодные попытки к бегству. Даже непрофессионал заметит, что животные психически тяжело больны. Еду кладут один раз в день на крышу клетки. В природе постоянно живущие у воды животные - без воды. Чувствительные лапы с ластами режутся о крупную проволочную сетку. Нетерпящие сородичей животные живут в постоянном стрессе и войне друг с другом. И как следствие этого – тяжёлые ранения.

Норки являются одиночками. Мужские и женские особи живут отдельно и ненадолго соединяются только во время брачного сезона. Эти животные очень активны. Ареал обитания норок составляет несколько квадратных киллометров.Они живут у водоёмов и проводят 60 – 80% времени в воде. Поэтому они хорошие пловцы и ловкие рыболовы. На берегах рек норки роют земляные норы и сооружают в них мягкие гнёзда. Как и другие хищники, норки постоянно заботятся о неприкосновенности своей территории. Поэтому сородичи, нарушившие чужие границы, сразу же изгоняются.

Альбиносы. Белый мех. Красота! Однако животные платят за эту красоту особую цену: у них деформированы органы. Все они глухи. Некоторые слепы.

Итак, условия содержания диктуются не благосостоянием животных, а величиной дохода. Что-либо менять нет смысла, потому что даже высокие, в 30%, потери учтены в экономических расчётах.

Бойня. В начале сентября животные нарастили мех. Пора «сбора урожая». Самый простой способ – животных заталкивают в ящик, куда подают выхлопные газы мотора трактора. Смерть наступает через 30 минут. Или другой способ убийства - удары током. Через всё тело животного – от языка до анального отверстия. Или перелом шеи. Трудно поверить, что эти сцены – реальность начала третьего тысячелетия.

Капканы. От 15 до 30 % пушнины, поступающей на рынок, добывается охотой с капканами. 1. С начала 1996 года во Европейских странах и многих штатах США этот вид промысла официально запрещён, но в Канаде, России и на Аляске 60 миллионов животных всё ещё погибают этой жуткой смертью. Капканы захлопываются, ломая кости, но не повреждая мех. Многие животные откусывают себе лапы, чтобы вернуться к своим оставленным детёнышам. Особенно часто это случается весной среди лис. Подводные капканы держут животное до тех пор, пока оно не захлебнётся. В лесу животное должно целыми днями ждать, пока его найдут и расстреляют. 90 % видов животных, попавшихся в капкан, не относятся к тем, на которых рассчитывали охотники. Кроме того, жертвами часто становятся домашние животные – кошки и собаки. Все эти животные не нужны охотникам, охотники избавляются от этих умирающих калек, просто выбрасывая их. Меховая индустрия может гордиться тем, что под давлением Европейского Союза она вложила 100 миллионов долларов в создание «гуманных капканов». Однако «гуманные» капканы создать так и не удалось. Ради меховой моды ежегодно уничтожается 50 миллионов норок, 8 миллионов лис, а также бесчисленное колличество енотов, ласк, нутрий, соболей и других пушных животных.

Корм и экскременты. Для одной-единственной шубы со зверофермы необходимо произвести, транспортировать и скормить 3,3 тонны пищи, утилизовать около 1 тонны отходов.

Вред для экологии. Химические вещества, используемые при обработке шкур, делают уже сношенную шубу ядовитым для природы мусором.

Помещение, в котором с животных снимают шкуры: баки наполнены окровавленными телами. За фермой – белеющие на солнце кости жертв пушной индустрии. Кто может, глядя на всё это, назвать такую моду красивой?

Собаки и кошки. В Китае меховая индустрия приобретает другие формы: на мех для европейского потребителя перерабатываются шкуры кошек и собак. Собак вытаскивают из клеток петлёй за шею, затем забивают: с распоротым горлом их кладут на сточный желоб, пока они не истекут кровью и не погибнут. Около 1000 животных за ночь на одной только бойне!

Кошек отлавливают в клетке петлёй за шею и прикрепляют к потолку клетки. 5 минут стонущее животное дёргается в петле, ожидая смерти. Другие сородичи вынуждены в смертельном страхе наблюдать в ожидании своей собственной смерти.

В Европе мех собак продают под маскировочными именами: «Степной волк», «Гае-Вольф», «Азиатский волк», «Китайский волк». Вы уверены, что Ваш воротник или отделка на пальто сделана не из шкуры именно этого животного?

Защитники животных по всей Европе, США, Австралии и России протестуют против производства пушнины и требуют закрыть фермы. Успех приходит сначала в Швейцарию, потом – в Австрию, Голландию. С 2003 года зверофермы запрещены в Северной Ирландии, Шотландии, Англии. На пороге таких запретов стоят Норвегия и Швеция. Защитники животных убеждены, что глобальный запрет – это только вопрос времени. Общественное осуждение использование меха животных, многолюдные демонстрации, оккупирование меховых магазинов – всё это признаки глобального поворота в мышлении людей: животные не предметы, а живые существа, которые ради роскоши должны выносить столько страданий. На них должны распространяться законы сохранения жизни и её уважения, особенно если речь идёт о таких поверхностных вещах, как эстетика и мода.

Показ мод из искуственного меха: эти вещи также красивы и нарядны. Кроме того, они и экологичнее: пальто из искусственного меха требует в 66 раз меньше затрат энергии, чем натуральное.

В третьем тысячелетии нет места жестокости ради наживы и кокетства. Каждая купленная вещь из меха помогает меховой индустрии удержаться, то есть обрекает на мученическую жизнь и смерть миллионы животных. Сообща мы можем положить этому конец!