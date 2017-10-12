Дмитрий Азаров в Тольятти открыл соревнования WorldSkills Russia, JuniorSkills и «Абилимпикс»

11 октября в тольяттинском спорткомплексе «Олимп» прошло торжественное открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), JuniorSkills и соревнований профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». С приветственным словом к каждому конкурсанту обратился врио Губернатора Дмитрий Азаров.

Этот чемпионат уже называют уникальным. Впервые подобные соревнования объединили сразу три чемпионата. В WorldSkills Russia свои умения покажут студенты вузов и ссузов с 16 до 22 лет, в направлении JuniorSkills за победу и возможность представлять регион на федеральном уровне сразятся 110 школьников до 16 лет. А в 13 номинациях «Абилимпикс» покажут свои навыки люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 65 лет. На открытые соревнования, которые пройдут на нескольких региональных площадках, приехало более 500 профессионалов из 11 регионов России. Медсестры и веб-дизайнеры, ландшафтные дизайнеры и каменщики, экономисты и электронщики, сварщики и специалисты по лечебной физкультуре, повара и ветврачи. Всего будет представлено 56 профессий.

Перед тем, как сказать напутственные слова участникам «тройного» чемпионата, глава региона Дмитрий Азаров обошел соревновательные площадки, сообщает пресс-служба правительства области. Он осмотрел, где будут соревноваться в компетенциях «Электроника», «Лабораторный химический анализ», «Дошкольное воспитание», «Ветеринария», «Поварское дело», пообщался с конкурсантами, волонтерами, членами жюри. Уже со сцены глава региона поделился впечатлениями от увиденного: «У меня была возможность поговорить с некоторыми участниками, а также членами жюри. Хочу сказать, что уровень вашего мастерства крайне высок», - сказал Дмитрий Азаров.

Отдельно он поприветствовал участников соревнований профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«Спасибо вам, что вы здесь, что демонстрируете свои таланты, свой профессионализм, силу духа и даете надежду многим и многим людям, которые смотрят на вас и набираются энергии», - сказал Дмитрий Азаров.

Как отметил Дмитрий Азаров, все направления WorldSkills очень важны для страны. Глава региона подчеркнул: Самарская область вошла в мировое движение в 2012 году, а уже в 2013-м Тольятти стал столицей первого национального чемпионата.

«И регион сразу уверенно заявил о себе как об активном участнике движения WorldSkills. Мы еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой, золотыми руками, горячим сердцем и, что важно, связывающие свое будущее с Самарской областью», - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров призвал не останавливаться на достигнутом, внимательно следить за новыми стандартами подготовки кадров во всех отраслях экономики.

«Это дает нам возможность совершить качественный прорыв в уровне квалификации работников предприятий, решить проблему повышения производительности труда до мирового уровня. А такая задача, безусловно, стоит», - подчеркнул он.

В своем выступлении Дмитрий Азаров напомнил, что победители регионального этапа будут защищать честь региона на федеральном уровне, и призвал всех мобилизовать знания, умения и навыки, не волноваться и делать свое дело. Также он назвал символичным, что открытие происходит в «Олимпе».

Региональный чемпионат продлится до 15 октября и пройдет на нескольких площадках - в Самаре, Сергиевске, Кинель-Черкассах, а также в УСК «Олимп» и технопарке высоких технологий «Жигулевская долина».