В Жигулевске хозяин дачи получил молотком по голове от своего работника

Инцидент произошел во дворе дома по переулку Новый. Как выяснили полицейские, 40-летний местный житель нанял работника для выполнения земельных работ на своем придомовом участке. Выполнив только половину работы, мужчина потребовал за нее деньги. Когда же хозяин участка ему отказал, между мужчинами вспыхнул конфликт. 30-летний наемный работник ударил мужчину молотком по голове, после чего тот потерял сознание.

Испугавшись последствий, злоумышленник сам вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Он не пытался скрыться и дождался приезда оперативников.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. По данным экспертизы, в результате инцидента ему причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый 30-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконные приобретение и хранение наркотиков. Подозреваемый признал свою вину полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следствие продолжается.