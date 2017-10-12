Сегодня вечером «Лада» на домашней площадке сразится с финским «Йокеритом»

12 октября матчем с «Йокеритом» (Хельсинки) тольяттинская «Лада» открывает домашнюю трехматчевую серию. Пресс-служба нашего клуба подготовила представление соперника к сегодняшней игре.

В межсезонье состав «Йокерита» претерпел существенные изменения – генеральному менеджеру Яри Курри удалось усилить команду после не слишком удачного сезона. Финны тогда пробились в плей-офф, но в первом же раунде со счетом 0:4 проиграли ЦСКА.

Вратарскую бригаду должен был усилить Кари Раме, известный по выступлениям за «Авангард», но из-за травмы пока сыграл лишь один матч, а основная нагрузка выпала на Райана Заполски– американец проводит отличный сезон, входя в число лучших голкиперов лиги по основным показателям.

В обороне из известных новичков – Сами Леписте (игрок финской сборной перешел из «Салавата Юлаева»), Мэтью Гилрой (экс-«Спартак»), Майк Ландин (провел три хороших сезона за «Барыс», а в прошлом году играл в Швейцарии).

Главным открытием не только «Йокерита», но и всей лиги в нынешнем сезоне стал Эли Толванен. 18-летний вундеркинд демонстрирует не по годам зрелый хоккей: в первом же своем матче на взрослом уровне финн записал в свой актив хет-трик (всего их в активе Толванена уже два). Эли является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем сезоне. Отлично вписался в игру команды швед Джон Норман, перешедший из «Торпедо». Пока не так результативен лучший бомбардир прошлогоднего «Йокерита» датчанин Петер Регин, и это – один из резервов команды (около 100 очков за два последних сезона).

После не слишком успешного старта (одна победа в трех первых играх), «Йокерит» выдал победную серию из двенадцати матчей, уверенно закрепившись в числе лидеров «Запада».

К очному поединку соперники подходят со следующими показателями: «Лада» замыкает турнирную таблицу «Востока» (14 место), набрав 13 очков после 20 матчей, «Йокерит» занимает 3 место в конференции «Запад» (41 очко после 16 игр).

В составе «Лады» играет Чарлз Геноуэй, в прошлом сезоне защищавший цвета финской команды.

В прошлом сезоне «Лада» дважды победила «Йокерит» - 5:2 в Тольятти и 4:3 (по буллитам) – в Хельсинки.

Как обычно, ХК «Лада» подготовил для своих болельщиков развлекательную программу. Развлекать болельщиков будут черепашки-ниндзя, а все желающие смогут сфотографироваться с ними. Будут работать площадки от спортивного клуба «Альтер Эго». Перед матчем на льду зрителей ждет световое шоу «Celebrity».