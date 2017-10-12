В городской Думе Тольятти прошёл детский парламентский час

Учащиеся городских школ встретились в зале заседаний с председателем Думы Дмитрием Микелем, прослушали емкий доклад на тему «Финансовая грамотность и участие молодёжи в формировании бюджета городского округа Тольятти» и задали свои вопросы на интересующие их темы.

Посещение городского парламента школьниками Тольятти в рамках детского парламентского часа – одна из давних традиций Думы. Согласно утверждённому плану мероприятий учащиеся разных школ несколько раз в год приходят в гости к городским депутатам. Как сообщили в пресс-службе горДумы, в очередной встрече, организованной комиссией по социальной политике, приняли участие тридцать старшеклассников из школ №10, №37, №39, №58 и №60.

Дмитрий Микель познакомил школьников со структурой органов местного самоуправления, подробно рассказал о полномочиях представительного органа, администрации города и Контрольно-счётной палаты. Председатель Думы призвал старшеклассников быть активными горожанами, неравнодушными к событиям, происходящим в их родном Тольятти.

Презентацию, сопровождавшуюся подробным рассказом о процедуре формирования бюджета города, структуре этого документа и направлениях расходования средств, представил гостям начальник отдела аналитики аналитического управления Думы Денис Замчевский. Будущие студенты вузов по специальностям, связанным с финансами, внимательно слушали разъяснения о том, откуда наш город берёт средства и как их расходует, в частности, на содержание дорог, учреждений образования, культуры и спорта. Познавательным был и блок информации об участии вышестоящих бюджетов в финансировании социально значимых вопросов нашего города.

После окончания доклада школьники задавали свои вопросы. В частности, ребят интересовало положение дел в сфере дополнительного образования, а также механизмы участия школьников в общественной экспертизе нормативных документов. Отвечая на вопросы, специалисты аппарата Думы, отметили, что отрасли образования и культуры сегодня – под пристальным вниманием федеральных властей и всё, что в них происходит, во много регламентировано вышестоящими органами власти. А что касается участия молодёжи в процессах управления городом, то в Тольятти для этого существуют различные инструменты, в частности, Молодёжный парламент при городской Думе. К тому же, прорабатывается вопрос формирования городского школьного парламента, куда войдут старшеклассники, состоящие в школьных органах управления.