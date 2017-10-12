ДКИТ готовит для школьников костюмированное шоу

«Стильно, модно, молодежно!» - под таким девизом 30 и 31 октября во Дворце культуры, искусства и творчества пройдет детская развлекательная программа «Костюм-шоу мистера Фрака».

В эти дни тольяттинцев в возрасте от 10 до 14 лет ждет необычное квест-приключение. Мистер Фрак открыл свой Дом мод и теперь ищет гениальные идеи для модного дефиле. Помочь ему в этом весьма непростом деле способна лишь талантливая молодежь.

ДКИТ приглашает тольяттинских школьников и педагогов принять участие в интерактивном костюмированном шоу:

- 30 октября (в 11.00 и 13.00);

- 31 октября (в 11.00 и 13.00).

По вопросам приобретения билетов тольяттинцы могут обращаться по телефону: 8-9272-191-708. Также предусмотрено участие организованных групп из образовательных учреждений. Стоимость билета - 150 рублей. Возраст: 6+. 

Организаторами шоу выступают творческие команды ДКИТа: школа аниматоров «Артист» и театр моды «Аксиния».
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 12.10.2017 13:25 [77] (0)
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